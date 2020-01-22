Путин предложил добавить овощи и фрукты в потребительскую корзину

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Потребительскую корзину в России необходимо пересмотреть и сделать упор на более разнообразное питание. Об этом заявил Владимир Путин.

"Если посмотреть на эту корзину, по мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании. Потому что там (...) хлебобулочные изделия занимают большую часть, а вот овощи, фрукты – их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места", – цитирует главу государства "Интерфакс".

В октябре 2019 года Росстат объявил перечень регионов с наибольшим потреблением овощей и фруктов. Как выяснили эксперты, фрукты больше ценят в Кабардино-Балкарии (117 килограммов на человека), а овощи – жители Дагестана (247 килограммов).

Летом того же года специалисты ФИЦ питания и биотехнологии предложили формировать потребительскую корзину исходя из гендерного признака. По мнению экспертов, состав стоит дифференциировать не только для мужчин и женщин, но и для детей разного возраста.

