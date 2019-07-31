Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии предложили разделить потребительскую корзину по гендерному признаку, сообщает газета "Известия". Ее состав должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста, считают в организации.

Разработанные ФИЦ питания и биотехнологии проднаборы планируют обсудить на заседании рабочей группы по совершенствованию методов формирования потребкорзины и прожиточного минимума. В настоящее время этот показатель рассчитывается лишь для трудоспособных россиян, пенсионеров и детей.

По данным газеты, в предложенных экспертами корзинах больше продуктов, чем по нынешним нормативам. Так, сейчас потребительская корзина взрослого на год "весит" чуть более 800 килограммов. Новые стандарты предлагают увеличить ее до 980 килограммов для мужчин и до 837 килограммов для женщин.

Свежих фруктов в обновленных наборах станет вдвое больше для пенсионеров, на 50–100% – для взрослых работающих россиян и на 17% – для детей. Порции мяса предлагают повысить на 7–27%, рыбы – на 25–44%, молочных продуктов – на 4–12%. В то же время эксперты ФИЦ питания и биотехнологии считают возможным снизить количество хлеба и картофеля в потребкорзине – на 5–16% и 6–13% соответственно.

Согласно гендерному подходу ФИЦ, мужчинам полагается на 14% больше средств, чем женщинам. Однако, отмечают эксперты, Трудовой кодекс не допускает дискриминации по половому признаку, а практики разделения прожиточного минимума на мужской и женский не существует нигде в мире.

Ранее сообщалось, что новую потребительскую корзину представят в 2020 году. Рабочая группа по ее актуализации создана в Минтруде. Прежний состав потребительской корзины, подкорректированный в 2012 году, действует до конца 2020 года. Туда входят хлеб, макароны, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, мясо, рыбные продукты, молоко, яйца, растительное масло, маргарин, соль, чай и специи.