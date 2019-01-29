Новую потребительскую корзину представят в 2020 году

Рабочая группа по актуализации потребительской корзины создана в российском Минтруде. Результат пересмотра представят к весенней сессии Госдумы в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.
На заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации министр объяснил, что сроки подготовки обновленной потребительской корзины связаны с тем, что ее нужно будет включить в основу бюджетного процесса.
Прежний состав потребительской корзины, подкорректированный в 2012-м, действует до конца 2020 года. Туда входят хлеб, макароны, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, мясо, рыбные продукты, молоко, яйца, растительное масло, маргарин, соль, чай и специи.
Сейчас ведется работа по увеличению содержания мяса на 5%, рыбы – на 16%, творога и яиц – на 14% и птицы – на 11%. Это может привести к подорожанию корзины на 30%.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.