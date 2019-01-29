Новую потребительскую корзину представят в 2020 году

Фото: depositphotos/antpkr

Рабочая группа по актуализации потребительской корзины создана в российском Минтруде. Результат пересмотра представят к весенней сессии Госдумы в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина.

На заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации министр объяснил, что сроки подготовки обновленной потребительской корзины связаны с тем, что ее нужно будет включить в основу бюджетного процесса.

Прежний состав потребительской корзины, подкорректированный в 2012-м, действует до конца 2020 года. Туда входят хлеб, макароны, картофель, овощи, бахчевые, фрукты, мясо, рыбные продукты, молоко, яйца, растительное масло, маргарин, соль, чай и специи.

Сейчас ведется работа по увеличению содержания мяса на 5%, рыбы – на 16%, творога и яиц – на 14% и птицы – на 11%. Это может привести к подорожанию корзины на 30%.