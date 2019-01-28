Потребительская корзина может подорожать на 30%

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Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии направил в Минтруд предложение об увеличении содержания мяса, рыбы, творога и яиц в потребительской корзине россиян. Об этом сообщил газете "Известия" замглавы организации по научной работе Алексей Камбаров.

В ФИЦ предлагают увеличить содержание мяса и мясопродуктов на 5%, рыбы – на 16%, творога и яиц – на 14%, птицы – на 11%, овощей и фруктов – на 17%. Также эксперты настаивают на снижении объема быстрых углеводов и жиров. Употребление хлеба, муки и растительных жиров необходимо уменьшить на 1-6%, содержание поваренной соли – на 5%, сахара – на 12%. Специалистов беспокоит увеличение числа россиян, больных диабетом и ожирением.

Потребительскую корзину пересматривают раз в пять лет, напоминает издание. В последний раз ее составляли в 2013 году, в 2018 заморозили из-за изменений в законодательстве, согласно которым размер оплаты труда следовало привязать к прожиточному минимуму. Теперь потребительскую корзину обновят к 2021 году.

Состав действующей потребительской корзины не соответствует рекомендациям Минздрава по нормам питания. В корзине представлено много хлебных продуктов, но мало овощей, фруктов, мясопродуктов и рыбы.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков отметил, что если предложение ФИЦ примут, продуктовый минимум подорожает на 30%. При этом его стоимость зависит от региона – дороже всего она будет на севере страны.

Ранее Минздрав предложил снизить норму суточного потребления соли с 11 до 5 граммов. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, употребление менее 5 граммов соли в сутки снижает число сердечно-сосудистых заболеваний и помогает избежать 1,7 миллиона смертей. 5 граммов соли – это одна чайная ложка, "косичка" сыра чечил или 250 граммов докторской колбасы.