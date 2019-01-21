Минздрав хочет вдвое снизить норму суточного потребления соли

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Минздрав хочет снизить норму суточного потребления соли в два раза – до 5 граммов, сообщает газета "Известия". С 2016 года россиянам рекомендовалось съедать 11 граммов в сутки.

Изменения связаны с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно мировым исследованиям, благодаря употреблению менее 5 граммов соли в сутки можно снизить число сердечно-сосудистых заболеваний и избежать 1,7 миллиона смертей. 5 граммов соли – это одна чайная ложка, "косичка" сыра чечил или 250 граммов докторской колбасы.

В министерстве уточнили, что принимать с пищей следует лишь йодированную соль. Это единственный доступный источник йода, дефицит которого приводит к проблемам с щитовидной железой.

Член Экспертного совета при правительстве РФ Дарья Халтурина напомнила, что избыточное потребление соли представляет угрозу для страдающих гипертонией. Кроме того, оно способно привести к инфарктам, инсультам и болезням почек.

В ассоциации производителей "Руспродсоюз" же отметили, что рекомендации по суточной норме потребления соли созданы скорее для потребителя. Количество того или иного ингредиента в составе продукции регламентируется ГОСТами и техническими условиями, сказал представитель организации.

В "Руспродсоюзе" добавили, что не все ГОСТы и технические условия содержат обязанность производителя наносить информацию о содержании соли на упаковку товара. Хотя изготовители соли при маркировке продукции должны указывать рекомендуемое суточное потребление.