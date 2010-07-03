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В России увеличат минимальный размер оплаты труда. Об этом на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов РФ заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Связано это с тем, что с 1 января 2021 года будет пересмотрена потребительская корзина. Топилин подчеркнул, что повышение стандартов минимальной заработной платы будет происходить и дальше.

Министр отметил, что правительство продолжает "очень жестко контролировать" субъекты РФ в этом направлении.

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составил 11 280 рублей. С 2019 года также увеличилось почти в два раза пособие по безработице: минимальный размер выплаты увеличился с 850 до 1,5 тысячи рублей, максимальный вырос до 8 тысяч рублей взамен 4,9 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста составил 11 280 рублей, аналогично МРОТ.