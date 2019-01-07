МРОТ хотят увеличить в два раза

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Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков предложил внести поправки в Трудовой кодекс, определяющие уровень надбавок в МРОТ, сообщает РИА Новости.

По его словам, Конституционный суд вынес решение, согласно которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату.

Он напомнил, что в прошлом году приняли закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации, однако такие меры недостаточны, считает Шмаков.

По его мнению, прожиточный минимум сейчас не соответствует реальным потребностям людей. Он добавил, что профсоюзы будут настаивать на изменении методики подсчета потребительской корзины и ее расширения до размера минимального потребительского бюджета.

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 11 280 рублей. С 2019 года также увеличится почти в два раза пособие по безработице: минимальный размер выплаты увеличится с 850 до 1,5 тысячи рублей, максимальный вырастет до 8 тысяч рублей взамен 4,9 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста составит 11 280 рублей, аналогично МРОТ.