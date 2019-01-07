МРОТ хотят увеличить в два раза

Глава Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков предложил внести поправки в Трудовой кодекс, определяющие уровень надбавок в МРОТ, сообщает РИА Новости.
По его словам, Конституционный суд вынес решение, согласно которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату.
Он напомнил, что в прошлом году приняли закон о доведении МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации, однако такие меры недостаточны, считает Шмаков.
По его мнению, прожиточный минимум сейчас не соответствует реальным потребностям людей. Он добавил, что профсоюзы будут настаивать на изменении методики подсчета потребительской корзины и ее расширения до размера минимального потребительского бюджета.
С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 11 280 рублей. С 2019 года также увеличится почти в два раза пособие по безработице: минимальный размер выплаты увеличится с 850 до 1,5 тысячи рублей, максимальный вырастет до 8 тысяч рублей взамен 4,9 тысячи рублей. Максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста составит 11 280 рублей, аналогично МРОТ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.