Диетолог назвала оптимальную норму потребления яиц

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Стало известно, сколько яиц стоит потреблять человеку за одну неделю. Об этом в интервью RT сообщила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов врач-диетолог Наталья Круглова.
Специалист прежде всего сообщила о важности обязательного присутствия яиц в рационе любого человека. Она отметила большое количество различных витаминов, присутствующих в этом продукте.
"Яйца – это небесполезный продукт, это тот продукт, который имеет право быть в питании как источник полноценного белка, лецитина, который необходим для работы центральной нервной системы, печени, обновления клеточной структуры кожи. В яйце, особенно в желтке, присутствуют витамины А, Е, витамины группы В", – подчеркнула Круглова.
Диетолог также указала примерное количество яиц, которое будет максимально полезно для человека.
"Здесь нужна мера, потому что желток содержит насыщенные жиры, и холестерин в том числе. Поэтому примерно 3-4 штуки в неделю, по одному яйцу через день – это нормальное количество", – заверила Круглова.
В то же время эксперт заявила, что превышение допустимого количества яиц в рационе не пройдет бесследно. Она объяснила, чем грозит такое нарушение.
"Если будет превышение, то нужно смотреть на весь рацион в целом, потому что один продукт вряд ли изменит картину рациона. Но если при этом есть избыток животных жиров в рационе, то появляется риск нарушения липидного, холестеринового обмена", – резюмировала диетолог.
Ранее гастроэнтеролог поделился мнением на появление нормы потребления яиц. Специалист выразил уверенность в необходимости учета индивидуальных особенностей каждого конкретного организма.
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