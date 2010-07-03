Гастроэнтереолог назвал норму потребления яиц для детей и взрослых

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Говорить про определенную норму потребления яиц в год для всех россиян неправильно. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, профессор, гастроэнтеролог Семен Рапопорт.
По его мнению, необходимо учитывать состояние здоровья людей, а также особенности и потребности каждого конкретного организма.
"Важно, что человек ест, – белок или желток. В некоторых случаях желток противопоказан, а белок, наоборот, можно есть. Во-вторых, количество зависит от возраста, активности человека, и, что самое важное, от наличия каких-то заболеваний", – говорит специалист.
Рапопорт также напомнил, что норма потребления яиц для ребенка, молодого человека и пожилого – это разные вещи. По его словам, здоровые молодые люди могут есть столько, сколько хочется, порога для них нет. При этом гастроэнтеролог отметил, что в целом понятие о норме условное, а обозначенные аналитиками цифры в 260 штук за год назвал "выдуманными".
"Практически такой нормы нет, это обычное представление о том, как едят дети и взрослые. Дети едят одно-два яйца в сутки, взрослые три-четыре яйца максимум, пожилые люди одно-два яйца – этого вполне достаточно. Всмятку или вкрутую – не имеет значения", – заключил Рапопорт.
Ранее сообщалось, что, по мнению аналитиков, россияне едят больше яиц, чем это положено по норме. В среднем житель страны потребляет в год 280 штук вместо 260.
Специалисты рассказали, что рекомендованная норма потребления в России на 17 процентов выше, чем в США (240 яиц), и на 33 процента выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне за год съедают на семь процентов яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Китай стал крупнейшим мировым рынком яйца.
При этом в Минздраве опровергли сообщения о том, что россияне едят слишком много яиц. По словам главного внештатного специалиста диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна, в 1990 году люди употребляли 297 яиц в год на человека. А сейчас это число сократилось примерно до 270 яиц на человека. Рассуждать о том, много ли это или мало, неверно, заключил Тутельян.
Согласно отчету аналитиков Sberbank CIB, на протяжении десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на процент в год. А производство яиц в 2018 году достигло 44,9 миллиарда штук. После четырехлетнего непрерывного роста динамика оказалась рекордно низкой из-за опережающего роста цен на сырье.
Ожидается, что к 2024 году производство яиц вырастет до показателя в 47,7 миллиарда штук. Это на шесть процентов больше прошлогодней отметки.
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