Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:39

Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц в России

общество

Фото: depositphotos/DWiedemann

Россияне едят больше яиц, чем это положено по норме. В среднем житель страны потребляет в год 280 штук вместо 260, сообщает РБК.

Специалисты рассказали, что рекомендованная норма потребления в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Китай стал крупнейшим мировым рынком яйца.

Согласно отчету аналитиков Sberbank CIB, на протяжении десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на процент в год. А производство яиц в 2018 году достигло 44,9 миллиарда штук. После четырехлетнего непрерывного роста динамика оказалась рекордно низкой из-за опережающего роста цен на сырье.

Ожидается, что к 2024 году производство яиц вырастет до показателя в 47,7 миллиарда штук. Это на 6% больше прошлогодней отметки.

Ранее эксперты назвали регионы с самым дорогим хлебом. В Петербурге цена на него оказалась рекордно высокой, дешевле всего хлеб обойдется в Перми и Нижнем Новгороде. За год больше всего подорожал ржаной хлеб – на 20%, до 36 рублей. Он стал и самым дорогим.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика