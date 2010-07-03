Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц в России

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Россияне едят больше яиц, чем это положено по норме. В среднем житель страны потребляет в год 280 штук вместо 260, сообщает РБК.

Специалисты рассказали, что рекомендованная норма потребления в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Китай стал крупнейшим мировым рынком яйца.

Согласно отчету аналитиков Sberbank CIB, на протяжении десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на процент в год. А производство яиц в 2018 году достигло 44,9 миллиарда штук. После четырехлетнего непрерывного роста динамика оказалась рекордно низкой из-за опережающего роста цен на сырье.

Ожидается, что к 2024 году производство яиц вырастет до показателя в 47,7 миллиарда штук. Это на 6% больше прошлогодней отметки.

Ранее эксперты назвали регионы с самым дорогим хлебом. В Петербурге цена на него оказалась рекордно высокой, дешевле всего хлеб обойдется в Перми и Нижнем Новгороде. За год больше всего подорожал ржаной хлеб – на 20%, до 36 рублей. Он стал и самым дорогим.