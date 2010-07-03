Эксперты прогнозируют рост цен на продукты

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3–3,5%. Таковы прогнозы Ассоциации компаний розничной торговли, сообщает газета "Известия".
По данным АКОРТ, наиболее заметно подорожают яйца, сахарный песок и мясо птицы. Однако рост их стоимости не превысит уровень инфляции, отмечают эксперты.
В своих расчетах специалисты АКОРТ опираются на статистику крупных ретейлеров. Они также учитывают колебания цен в предновогодний сезон, показатели инфляции, затраты производителей на изготовление товаров и различные дополнительные расходы. С января по август 2019 года продукты подорожали на 1,7%, уточнили в ассоциации.
Согласно прогнозам АКОРТ, яйца, мясо птицы и сахар станут дороже в октябре–ноябре. Тем не менее, успокаивают эксперты, повышение цен в этом случае связано с сезонным фактором и не будет резким.
Как пояснили аналитики, колебания цен на сахар возможны из-за роста себестоимости сырья, расходов на топливо, увеличения издержек производства. При этом в отличие от прошлого года, когда сахар подорожал сразу на 40%, резких скачков не предвидится.
Увеличиться может и стоимость молочной продукции, считают эксперты. Однако ранее гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов усомнился, что молочка в России вскоре подорожает на 10%. По его словам, вряд ли это произойдет в начале ноября и будет связано с электронной ветеринарной сертификацией (ЭВС) продукции в системе "Меркурий".
В пресс-службе Центробанка сообщили, что в 2019 году цены на продовольствие растут умеренными темпами – в среднем на 0,3% в месяц с января по август. При таких темпах цены останутся стабильными, заверили в ЦБ.
Кроме того, в банке России напомнили о прогнозе Минсельхоза, согласно которому урожай зерновых в этом году превысит прошлогодний уровень, а сбор тепличных овощей будет рекордным. Как следствие, производство в пищевой промышленности растет, сдерживая инфляцию и рост цен, пояснили представители регулятора.
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