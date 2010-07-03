В Национальном союзе производителей молока оценили возможное подорожание молочки

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов прокомментировал Москве 24 сообщения, что скоро цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. По его словам, вряд ли это произойдет в начале ноября в связи со стартом заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе "Меркурий".
"Эта система уже работает. 1 ноября завершится последний этап, туда будут подгружены последние оставшиеся категории, которые в настоящий момент не находятся под "Меркурием" (молоко, кисломолочные продукты и мороженое. – Прим. ред.). Все инвестиции практически уже сделаны производителями и затраты, которые бизнес понес на систему, уже включены в себестоимость продукции. Поэтому вряд ли полноценное развертывание "Меркурия" с 1 ноября повлияет на себестоимость", – считает специалист.
При этом Белов напомнил, что с июля текущего года в качестве эксперимента до 2020 года в стране работает "дублирующая" система маркировки. То есть на готовую молочную и кисломолочную продукцию наносят цифровой двухмерный код Data Matrix. По мнению Белова, если эта практика станет обязательной по окончании испытательного срока, то тогда действительно цены на молочные продукты могут подрасти.
"Государство реализует дополнительную систему отслеживания и она потребует дополнительных затрат для бизнеса, поэтому себестоимость может вырасти. Но это будет не в текущем году. Скорее, это следующий год, если что-то вообще произойдет", – пояснил эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10 процентов. Об этом рассказали в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.
Там пояснили, что это связано с запуском электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), которая потребует значительных финансовых ресурсов. Дело в том, что заключительный этап электронной ветеринарной сертификации стартует 1 ноября. С этого дня туда попадут молоко, кисломолочные продукты и мороженое. На эти товары будут оформлять электронные ветеринарные сертификаты, что позволит отследить движение товара от производителя до магазинной полки.
Плюс к этому в июле 2019 года запустили еще одну систему контроля. Она подразумевает маркировку готовой молочной продукции, а именно молока и сливок (в том числе сухих), кисломолочных продуктов (к примеру, кефира и йогурта), сливочного масла, сыра и творога. На эти товары наносят цифровой двухмерный код Data Matrix.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса, и в итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен в магазинах.
При этом в Россельхознадзоре заявили, что переход на ЭВС не повлияет на рост цен на молоко и молочные продукты. По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, аналитики службы даже прогнозируют снижение себестоимости продукции в следующем году.
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