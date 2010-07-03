В России за год подорожали бананы

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По данным Федеральной службы государственной статистики, за последний год (август 2019 к августу 2018) цены на бананы в России в среднем выросли на 13,7%, до 74 рублей за 1 килограмм.

Эксперты называют одной из главных причин роста стоимости проблемы с поставками. Российские импортеры не всегда качественно и вовремя платят за продукцию, сообщает News.ru.

Объемы поставок в Россию небольшие. Летом обычно падает спрос на бананы из-за сезонных фруктов, поэтому плантаторы выстраивают сборы так, чтобы основные объемы отправлять зимой.

В начале 2018 года был скачок цен, а потом их падение, затем снова повышение, вызванное засухой, ураганами и другими факторами в регионах, где выращивают бананы. Эксперты отмечают, что в 2018 году рынок пострадал именно из-за климата. В 2019 году на стоимость повлияет отложенная инфляция.

Также эксперты отметили, что бананы в Россию привозят в основном из Эквадора. На импорт бананов в дальнейшем могут повлиять сокращения поставок из Эквадора в Европу. Евросоюз планирует закупать больше продукции в Гватемале, Коста-Рике и Колумбии, которые готовы завозить продукцию на европейский рынок без пошлин.

Ранее сообщалось, что в России значительно подорожала красная рыба. По данным Минсельхоза, 16 сентября горбуша подорожала на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года.

