Красная рыба резко подорожала в России

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Оптовые цены на лосося резко выросли на российском рынке. Причиной стало уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году.

По данным Минсельхоза, 16 сентября горбуша подорожала на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года, передает РБК.

Стоимость кеты увеличилась на 17% на Дальнем Востоке и на 47% в Центральной России.

Сезон добычи лосося начинается с Камчатки и открывается 1 июня. На сегодняшний день добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина. Но основной промысел уже завершился.

Ранее Российская гильдия пекарей и кондитеров подготовила отчет, согласно которому ситуация на хлебопекарном рынке в стране способствует снижению качества продукции и росту объемов фальсификата.

В документе отмечается, что по итогам прошлого года хлеба и хлебобулочных изделий продали на 728,9 миллиарда рублей. Вместе с тем за январь – июль 2019-го продано 6,3 миллиона тонн продукции, денежный объем вырос на 8% до 400,2 миллиарда. Эксперты отмечают перераспределение в сторону малого и среднего бизнеса в структуре рынка. При этом повышение стоимости продукции составляет 5–7% в год, на душу населения за этот период приходится 116 килограммов хлеба.

Кроме того, Росстат зафиксировал повышение цен на хлеб в российских магазинах. В январе–июле 2019 года хлеб стоил на 7,7% дороже, чем за первые семь месяцев прошлого года. Темп роста цен ускорился в три раза. Как уточнили в ведомстве, наиболее существенно подорожал черный хлеб. Его средняя стоимость с начала года выросла на 9,6% – до 50,54 рубля за килограмм. Кроме того, на 8,3% выросли цены на батоны и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта.