Эксперты предупредили россиян о подделках на хлебопекарном рынке

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Российская гильдия пекарей и кондитеров подготовила отчет, согласно которому ситуация на хлебопекарном рынке в стране способствует снижению качества продукции и росту объемов фальсификата. Об этом сообщает News.ru.

В документе отмечается, что по итогам 2018 года хлеба и хлебобулочных изделий продали на 728,9 миллиарда рублей. Вместе с тем за январь – июль 2019-го продано 6,3 миллиона тонн продукции, денежный объем вырос на 8% до 400,2 миллиарда. Эксперты отмечают перераспределение в сторону малого и среднего бизнеса в структуре рынка. При этом повышение стоимости продукции составляет 5–7% в год, на душу населения за этот период приходится 116 килограммов хлеба.

РОСПиК уточняет, что рост объемов производства, подорожание и невысокое потребление продукта говорят о развитии в стране преимущественно среднеценового и премиального сегментов. Тем не менее президент гильдии Юрий Кацнельсон подчеркивает, что имеют место высокие цены на патенты и труднодоступность кредитов для малого и среднего бизнеса.

"Как предприниматель может получить в лизинг оборудование, если у него ничего нет? Вот когда будут условия, которые позволяют открыть предприятие и за 2–3 года вернуть деньги государству, тогда развитие пойдет динамично", – отметил Кацнельсон.

Он добавил, что несколько лет назад кондитерам и пекарям разрешили открывать производство по патенту. Однако сейчас цена этого патента в некоторых регионах оказалась ниже 15 тысяч рублей, а в некоторых возросла до нескольких сотен тысяч. В частности, в Москве она составляет 300 тысяч рублей.

Эксперты также обратили внимание на то, что конкуренция приводит к снижению розничных цен, правда, в ряде случаев достигаются эти результаты экономией на качестве продукта и использованием фальсификата. Вместе с тем РОСПиК уверена, что конкуренция на рынке находится на низком уровне, но критически качество продукта все же не снизится.

Ранее Росстат зафиксировал повышение цен на хлеб в российских магазинах. В январе–июле 2019 года хлеб стоил на 7,7% дороже, чем за первые семь месяцев прошлого года. Темп роста цен ускорился в три раза. Как уточнили в ведомстве, наиболее существенно подорожал черный хлеб. Его средняя стоимость с начала года выросла на 9,6% – до 50,54 рубля за килограмм. Кроме того, на 8,3% выросли цены на батоны и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта.