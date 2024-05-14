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14 мая, 11:48

Культура

Культурная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 18 мая

Фото: пресс-служба Депкульта

Культурные центры Москвы подготовят свыше 450 событий в рамках ежегодной культурной акции "Ночь в музее", которая состоится 18 мая. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По словам заммэра, для жителей и гостей столицы проведут экскурсии, мастер-классы, спектакли, концерты, лекции и кинопоказы. Посетить мероприятия можно бесплатно, на некоторые события потребуется предварительная регистрация.

Сергунина подчеркнула, что в 2024 году к акции присоединится около 160 столичных музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств. Впервые программу дополнят самокатными маршрутами, благодаря которым участники посетят больше интересных локаций и мероприятий.

Так, в усадьбе Кусково в 18:30 начнется музыкальный вечер "Джаз и не только". Студенты и преподаватели кафедры искусств РГСУ исполнят популярные музыкальные композиции в обстановке парка XVIII века.

В 19:00 на одной из площадок музея имени В. В. Маяковского зрителям представят литературную постановку "Я сам. Маяковский". В основу спектакля легли известные стихотворения и цитаты из автобиографического произведения поэта.

С 19:00 до 20:30 на парадном крыльце Большого дворца музея-заповедника "Царицыно" состоится арт-перформанс "Быть семьей". Актеры-участники расскажут гостям о семейных ценностях, повествование сопроводит инструментальная электронная музыка. В 22:30 в музее стартует экскурсия "Ночное Царицыно" по дворцовой части территории.

Вечер, посвященный кинематографу начала XX века, пройдет в 20:00 в Музее-квартире имени И. Д. Сытина. Лекцию сопроводят показом видеофрагментов из лент того времени. В это же время сотрудники Дома-музея Марины Цветаевой организуют пешеходную экскурсию по цветаевским местам столицы. Маршрут пройдет от учреждения до бывшего дворца графа Соллогуба на Поварской улице.

В 21:00 в кинозале Дарвиновского музея состоится мастер-класс "Ночь в объективе". Профессиональные фотографы поделятся секретами качественной съемки в темное время суток. Посетителей научат снимать портреты, пейзажи, салюты и звездное небо.

В саду музея имени А. С. Пушкина на Пречистенке в 22:00 начнется марафон "Читаем Пушкина при свечах". Поучаствовать в мероприятии смогут все желающие. Первым на импровизированную сцену выйдет актер театра и кино Алексей Войтюк со стихотворением "Памятник".

Большинство площадок будут работать с 18:00 до 02:00. Подробнее узнать о программе и зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте акции. Также 18 мая гости и жители Москвы смогут бесплатно побывать во всех государственных музеях и выставочных залах.

Ранее порядка 650 000 москвичей побывали на мероприятиях в честь Дня Победы в столице. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, продолжительность концертных программ достигла свыше 170 часов. Для москвичей выступили более трех тысяч артистов.

Большой концерт ко Дню Победы прошел на выставке "Россия"

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