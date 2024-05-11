Около 650 тысяч человек посетили мероприятия в честь Дня Победы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Примерно 650 тысяч москвичей побывали на мероприятиях в честь Дня Победы в столице. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Так, продолжительность концертных программ, по его словам, достигла свыше 170 часов. При этом для жителей столицы во всех округах Москвы выступили более 3 тысяч артистов.

"Даже крайне редкая для этого времени прохладная погода не испугала жителей и гостей города. День Победы на протяжении десятилетий остается одним из главных праздников в году", – отметил Фурсин.

Мероприятия в честь 79-й годовщины Победы проводились в 29 столичных парках и на 15 концертных площадках в центре столицы, а также в каждом округе Москвы.

Ранее сообщалось, что более 130 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 Мая. В этот день вход в музей был бесплатным для всех желающих. Праздничная программа в главном здании началась с возложения цветов у Вечного огня и трансляции парада Победы на Красной площади. После этого состоялся театральный фестиваль спектаклей школьных музеев.

