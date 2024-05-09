Москва отметила День Победы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Москве отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С Днем Победы москвичей поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в эти дни особенно остро чувствуется то, что население должно быть достойно подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали они. Он также рассказал о заботе более чем о 16 тысячах ветеранах, проживающих в Москве.

Празднование памятной даты началось в столице с парада на Красной площади. По традиции на параде выступил Владимир Путин. Он поздравил россиян с праздником и заявил, что Россия всегда будет помнить и никогда не забудет общую борьбу против нацизма и традиции союзничества.

В ходе парада по Красной площади проследовали более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. Завершающей частью парада стал пролет авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымом в цветах российского флага.

Помимо известных российских личностей, мероприятие посетили лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау. В частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил организацию парада Победы в Москве.

В честь Дня Победы в столице организовали мероприятия в "Острове мечты", на Северном речном вокзале, на ВДНХ и на других площадках. Празднование 9 Мая завершилось десятиминутным салютом, который можно было наблюдать из любой точки Москвы.

