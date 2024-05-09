Собянин: более 16 тыс ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве проживают более 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В столице проживают больше 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны – окружаем их заботой и оказываем всестороннюю поддержку", – информировал мэр.

Он рассказал, что столичным ветеранам предоставляется адресное медицинское и санитарное обслуживание, а также санитарно-курортное лечение в удобном формате. По желанию ветеранов в их квартирах проводят ремонт.

Обратиться за неотложной социальной и медицинской помощью ветераны войны могут с помощью "Тревожной кнопки" – дистанционной системы, которая работает в круглосуточном формате.

Более того, в Москве ежегодно увеличивают размер социальных выплат для ветеранов. Для них также предусмотрена единовременная материальная помощь к памятным датам.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем Победы. 9 Мая, отметил Собянин, – это праздник, который встречают уже четыре послевоенных поколения: наследники тех, кто защищал Москву, бился за Сталинград, брал Берлин.

Мэр отметил, что в эти дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали.

