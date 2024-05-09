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09 мая, 10:42

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Бойцы СВО впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Расчет, состоящий из участников специальной военной операции, вышел на брусчатку Красной площади в Москве во время парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фронтовики впервые с начала СВО приняли участие в параде Победы. В строю прошли офицеры и солдаты, прибывшие с линии боевого столкновения.

В их число вошли военнослужащие, участвовавшие во взятии Артемовска и Авдеевки, в боях под Кременной и на Времевском выступе, а также в отражении контрнаступления противника в районе Вербовое – Работино.

Всего участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади принимают более 9 тысяч военнослужащих. В пешую колонну вошли военные полки, батальоны и роты, которых разделили по видам войск ВС России.

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. На Красной площади можно увидеть и участников СВО.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

В этом году в России отменили очное шествие "Бессмертного полка". Такое решение приняли из-за угроз общественной безопасности. Вместо шествия проходит всероссийская акция "Стена Памяти".

Такие стены открыли в разных учреждениях культуры, образования, на российских предприятиях, а также за рубежом. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии передадут во всероссийский исторический проект "Лица Победы".

Праздничную программу ко Дню Победы подготовили около 30 московских парков

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