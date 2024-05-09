Собянин: фронтовики и труженики тыла внесли бесценный вклад в защиту Родины

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Главными гостями Парада Победы на Красной площади традиционно стали фронтовики и труженики тыла, которые внесли бесценный вклад в защиту нашей Родины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



"Для очевидцев войны День Победы – это не только особый праздник, но и возможность вспомнить своих боевых товарищей. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны. Вечная память всем погибшим солдатам, мы никогда не забудем их подвиг", – написал мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем Победы. 9 Мая, отметил Собянин, – это праздник, который встречают уже четыре послевоенных поколения: наследники тех, кто защищал Москву, бился за Сталинград, брал Берлин.

Мэр отметил, что в эти дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали.

Ко Дню Победы в парках по всей Москве организовали более 270 культурных событий. Гостей ждут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Столичные артисты и оркестры под управлением именитых дирижеров выступят с концертами. В московских парках организовали выставки, посвященные подвигу героев ВОВ.

Кроме того, в честь праздника Москву украсили свыше четырех тысяч декоративных элементов. Основным цветом для оформления города стал цвет знамени Победы – красный. Например,"Звезду Победы" высотой в 14 метров и ансамбль из флагов установили на Лубянской площади, а на Поклонной горе – стелу из 16 экранов, где показывают портреты героев военного времени.

На Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд с подвигами советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый вагон посвятили определенной теме: в одном пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом – о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу.