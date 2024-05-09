Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем Победы.

"79 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Священная война за свободу и независимость. За будущее наших детей и внуков. За добро, правду и справедливость", – сказал мэр.

9 Мая, отметил Собянин, – это праздник, который встречают уже четыре послевоенных поколения: наследники тех, кто защищал Москву, бился за Сталинград, брал Берлин.

"Кто стоял насмерть в тысячах безымянных сражений, из которых складывалась Великая Победа. Ценой огромных жертв и лишений поколение ветеранов обеспечили мир и безопасность Отечества на семь долгих десятилетий. Сегодня наш долг – сделать это для будущих поколений граждан нашей страны", – подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что в эти дни особенно остро чувствуешь, что мы должны быть достойны подвига фронтовиков и тружеников тыла, жить, работать и сражаться, как это делали.

"Спасибо вам, дорогие ветераны, за Победу. Спасибо, дорогие москвичи, за помощь и поддержку. За веру и любовь к России! С праздником, друзья! С Днем Победы!" – заключил Собянин.

Ко Дню Победы в парках по всей Москве организовали более 270 культурных событий. Гостей ждут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Столичные артисты и оркестры под управлением именитых дирижеров выступят с концертами. В московских парках организовали выставки, посвященные подвигу героев ВОВ.

Кроме того, в честь праздника Москву украсили свыше четырех тысяч декоративных элементов. Основным цветом для оформления города стал цвет знамени Победы – красный. Например,"Звезду Победы" высотой в 14 метров и ансамбль из флагов установили на Лубянской площади, а на Поклонной горе – стелу из 16 экранов, где показывают портреты героев военного времени.

А на Арбатско-Покровской линии метро запустили тематический поезд с подвигами советского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый вагон посвятили определенной теме: в одном пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом – о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу.