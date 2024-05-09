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Новости

09 мая, 16:30

Город

Проект "Эшелон Победы" подготовили на ВДНХ

Проект "Эшелон Победы" подготовили на ВДНХ

Графический поезд "Эшелон Победы" курсирует вокруг площади Промышленности в Москве

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На ВДНХ отмечают День Победы. В программу включили экскурсии, выставку военной техники, мастер-классы, лекции, а также в честь праздника подготовили проект "Эшелон Победы". В течение 9 мая вокруг площади Промышленности на самой крупной в России круговой медиапанораме курсирует состав – графический поезд, в окнах которого появляются фотографии героев войны.

Также в честь Дня Победы на ВДНХ провели торжественное шествие молодежных оркестров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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