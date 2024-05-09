"Актуальный репортаж": как возникла традиция праздничных салютов

9 мая, в 22:00, небо над Москвой окрасит праздничный салют. Данная традиция зародилась еще до того, как была окончена Великая Отечественная война.

Первые победные залпы прозвучали на всю столицу в 1943 году. Они раздались в честь освобождения Орла и Белгорода от фашистских захватчиков.

В музее Победы историк Александр Михайлов рассказал, откуда раздавались первые залпы советского салюта. Подробнее о том, какие пушки стояли на вооружении Кремлевского салютного дивизиона, – в эфире телеканала Москва 24.