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09 мая, 13:00

Общество

"Актуальный репортаж": как возникла традиция праздничных салютов

"Актуальный репортаж": как возникла традиция праздничных салютов

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9 мая, в 22:00, небо над Москвой окрасит праздничный салют. Данная традиция зародилась еще до того, как была окончена Великая Отечественная война.

Первые победные залпы прозвучали на всю столицу в 1943 году. Они раздались в честь освобождения Орла и Белгорода от фашистских захватчиков.

В музее Победы историк Александр Михайлов рассказал, откуда раздавались первые залпы советского салюта. Подробнее о том, какие пушки стояли на вооружении Кремлевского салютного дивизиона, – в эфире телеканала Москва 24.

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