МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до конца дня

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Усиление ветра с порывами до 15–18 метров в секунду прогнозируется до конца дня в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца дня местами в Москве ожидается усиление северо-западного ветра", – отмечается в сообщении.

Ведомство порекомендовало водителям транспорта снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров и оставлять машины вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

По данным Гидрометцентра РФ, 9 мая в столице ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура воздуха днем в столице будет в пределах 3–5 градусов, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что снег в Москве закончится 10 мая. По его словам, 10 мая в столице ожидается потепление и температура днем составит до 12 градусов тепла.