Трое детей провалились под лед в акватории пруда на Урале

Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области. Один из них погиб, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, трагедия произошла 4 апреля. Дети находились на льду без должного контроля взрослых.

"В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что семья погибшего ребенка состояла на учете органов системы профилактики.

Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых, на пруду были две сестры 7 и 8 лет, одноклассница старшей из девочек и их знакомый ровесник.

"В какой-то момент обе сестры провалились под лед. Младшую из сестер мальчик смог вытащить из-подо льда, но вторую девочку, к сожалению, спасти не удалось. Прибывшие на место представители МЧС сумели обнаружить и достать тело девочки из воды", – пояснил он.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее семилетний мальчик погиб, провалившись под лед на реке Туба в Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края. Предварительно установлено, что мальчик вместе с другом отправился кататься на велосипедах. Подъехав к реке, они вышли на лед, чтобы побросать камни в воду. Однако один из детей провалился в промоину.

