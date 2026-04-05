05 апреля, 10:14

Происшествия

Трое детей провалились под лед в акватории пруда на Урале

Фото: depositphotos/Anna_Om

Трое детей провалились под лед в акватории Режевского городского пруда в Свердловской области. Один из них погиб, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, трагедия произошла 4 апреля. Дети находились на льду без должного контроля взрослых.

"В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось", – говорится в сообщении.

Прокуратура уточнила, что семья погибшего ребенка состояла на учете органов системы профилактики.

Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых, на пруду были две сестры 7 и 8 лет, одноклассница старшей из девочек и их знакомый ровесник.

"В какой-то момент обе сестры провалились под лед. Младшую из сестер мальчик смог вытащить из-подо льда, но вторую девочку, к сожалению, спасти не удалось. Прибывшие на место представители МЧС сумели обнаружить и достать тело девочки из воды", – пояснил он.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Ранее семилетний мальчик погиб, провалившись под лед на реке Туба в Минусинском муниципальном округе на юге Красноярского края. Предварительно установлено, что мальчик вместе с другом отправился кататься на велосипедах. Подъехав к реке, они вышли на лед, чтобы побросать камни в воду. Однако один из детей провалился в промоину.

В Твери спасли девочку, которую уносило на льдине по Волге

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

