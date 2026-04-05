Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
05 апреля, 16:07

Происшествия

Причиной обрушения дома в Махачкале могло стало размывание фундамента

Фото: РИА Новости/МЧС РФ по Республике Дагестан

Причиной обрушения жилого дома в Махачкале могло стать размывание фундамента из-за подтопления. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как уточнило ведомство, следователи направились на место ЧП по адресу улица Перова, дом 16. По данному факту организована проверка.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что многоквартирные жилые дома в городе, которые оказались под угрозой обрушения, будут обследованы 6 апреля.

"Завтра мы проведем обследование, поставим спасателей здесь, чтобы вы (жильцы. – Прим. ред.) в квартиры заходили", – цитирует его РИА Новости.

Ранее многоквартирный дом обрушился на Газопроводной улице в Махачкале после подтопления. В результате никто не пострадал. В администрации города, в свою очередь, рассказали, что из-за угрозы обрушения были эвакуированы около 300 жителей 4 многоквартирных домов на улице Айвазовского.

Сильные дожди начались в Дагестане в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, в результате чего оказались подтоплены улицы и автомобили.

Власти региона ввели на всей территории республики режим повышенной готовности, а в Махачкале был объявлен режим ЧС.

Новости регионов: в Дагестане перекрыты дороги из-за сильных дождей

Читайте также


происшествияпогодарегионы

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика