Причиной обрушения дома в Махачкале могло стало размывание фундамента

Причиной обрушения жилого дома в Махачкале могло стать размывание фундамента из-за подтопления. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как уточнило ведомство, следователи направились на место ЧП по адресу улица Перова, дом 16. По данному факту организована проверка.

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что многоквартирные жилые дома в городе, которые оказались под угрозой обрушения, будут обследованы 6 апреля.

"Завтра мы проведем обследование, поставим спасателей здесь, чтобы вы (жильцы. – Прим. ред.) в квартиры заходили", – цитирует его РИА Новости.

Ранее многоквартирный дом обрушился на Газопроводной улице в Махачкале после подтопления. В результате никто не пострадал. В администрации города, в свою очередь, рассказали, что из-за угрозы обрушения были эвакуированы около 300 жителей 4 многоквартирных домов на улице Айвазовского.

Сильные дожди начались в Дагестане в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, в результате чего оказались подтоплены улицы и автомобили.

Власти региона ввели на всей территории республики режим повышенной готовности, а в Махачкале был объявлен режим ЧС.

