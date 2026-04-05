Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
05 апреля, 15:29

Происшествия

Многоквартирный дом обрушился в Махачкале после подтопления

Фото: телеграм-канал Mash

Многоквартирный дом обрушился на Газопроводной улице в Махачкале после подтопления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В МЧС РФ заявили, что в результате обрушения никто не пострадал.

По факту произошедшего началась проверка. Прокуратура даст оценку соблюдению градостроительного законодательства и эффективности мер по предотвращению подтоплений.

В администрации города, в свою очередь, рассказали, что из-за угрозы обрушения были эвакуированы около 300 жителей 4 многоквартирных домов на улице Айвазовского. Территорию оцепили.

Там добавили, что некоторые жители временно переедут к родственникам. Тем, у кого такой возможности нет, помогут в пунктах временного размещения.

Сильные дожди начались в Дагестане в субботу, 27 марта. Из-за непогоды в Махачкале размыло берега рек Черкес-Озень и Тарнаирка, в результате чего оказались подтоплены улицы и автомобили.

Власти региона ввели на всей территории республики режим повышенной готовности, а в Махачкале был объявлен режим ЧС.

происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика