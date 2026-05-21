21 мая, 13:54

Музаев: при пересдаче ЕГЭ в зачет идет только результат второй попытки

Глава Рособрнадзора объяснил, какая оценка учитывается при пересдаче ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

При пересдаче ЕГЭ в зачет идет только результат второй попытки, объяснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире "Радио РБК".

Он подчеркнул, что необходимо подумать о том, стоит ли идти на такой шаг.

"Если ученик сильный и он перегорел, перенервничал и так далее, эта возможность есть, и он идет, пересдает, как правило. Поэтому выбор должен быть. Всем рекомендую осознанно, а не просто так прийти", – объяснил Музаев.

Он также указал, что в вопросах на ЕГЭ нет "угадайки", то есть тестовых заданий закрытого типа, где необходимо выбрать один вариант ответа из нескольких. Он подчеркнул, что подобные вопросы убрали с 2017 года.

"Самый легкий вопрос – это нужно выбрать несколько последовательно правильных предложенных вариантов, то есть составить цепочку. И вот там наугад эти цепочки логические не решаются", – заключил глава Рособрнадзора.

Основной этап ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников. В свою очередь, на ОГЭ заявки подали почти 1,7 миллиона человек.

