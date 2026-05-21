Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 13:43

Политика

В Госдуме предложили не брать плату за проезд по платным дорогам во время ремонта

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Оксана Король

В Госдуме предложили не взимать плату за проезд по платным дорогам на время ремонта, который существенно ограничивает движение. С такой инициативой выступили депутаты Александр Демин, Олег Леонов и вице-спикер Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

Депутаты привели в пример случаи, когда ремонт дороги существенно ограничивает движение. В их числе – закрытие одной или нескольких полос движения, значительное снижение разрешенной скорости, образование пробок, невозможность обеспечить обычную пропускную способность участка или заметное увеличение расчетного времени проезда.

Авторы инициативы предложили использовать уже действующие системы взимания платы, информационные табло, личные кабинеты пользователей, транспондеры и системы "свободный поток". Они добавили, что при наличии заранее запланированных работ оператор мог бы временно устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок либо его часть.

Кроме того, инициатива предусматривает автоматический перерасчет и возврат средств без подачи отдельного заявления со стороны пользователя, если плата была списана автоматически.

По мнению депутатов, реализация идеи позволит повысить соразмерность тарифного регулирования на платных дорогах, сократить число споров между пользователями и операторами, уменьшить количество обращений о возврате платы, повысить прозрачность правил взимания платы во время ремонта, а также обеспечить более понятный баланс между интересами автомобилистов, перевозчиков и операторов платной дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что обращение с предложением направлено министру транспорта Андрею Никитину.

Ранее сообщалось, что сервис автоматической оплаты проезда появился на возведенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах – проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Уточнялось, что в апреле оператор трасс внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс.

Читайте также


политикатранспортдороги

Главное

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика