В Госдуме предложили не брать плату за проезд по платным дорогам во время ремонта

В Госдуме предложили не взимать плату за проезд по платным дорогам на время ремонта, который существенно ограничивает движение. С такой инициативой выступили депутаты Александр Демин, Олег Леонов и вице-спикер Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

Депутаты привели в пример случаи, когда ремонт дороги существенно ограничивает движение. В их числе – закрытие одной или нескольких полос движения, значительное снижение разрешенной скорости, образование пробок, невозможность обеспечить обычную пропускную способность участка или заметное увеличение расчетного времени проезда.

Авторы инициативы предложили использовать уже действующие системы взимания платы, информационные табло, личные кабинеты пользователей, транспондеры и системы "свободный поток". Они добавили, что при наличии заранее запланированных работ оператор мог бы временно устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок либо его часть.

Кроме того, инициатива предусматривает автоматический перерасчет и возврат средств без подачи отдельного заявления со стороны пользователя, если плата была списана автоматически.

По мнению депутатов, реализация идеи позволит повысить соразмерность тарифного регулирования на платных дорогах, сократить число споров между пользователями и операторами, уменьшить количество обращений о возврате платы, повысить прозрачность правил взимания платы во время ремонта, а также обеспечить более понятный баланс между интересами автомобилистов, перевозчиков и операторов платной дорожной инфраструктуры.

Отмечается, что обращение с предложением направлено министру транспорта Андрею Никитину.

Ранее сообщалось, что сервис автоматической оплаты проезда появился на возведенных в рамках концессионных соглашений платных дорогах – проспекте Багратиона и северном обходе Одинцова. Уточнялось, что в апреле оператор трасс внедрил решение, позволяющее закрепить номер транспорта за лицевым счетом и заранее пополнить баланс.