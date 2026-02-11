Форма поиска по сайту

11 февраля, 16:56

Транспорт

В Дептрансе объяснили введение платного въезда в "Москва-Сити" и "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Принятые Госдумой в декабре 2025 года поправки к федеральным законам позволят нормативно регулировать движение на территориях "Сколково" и "Москва-Сити". Механизмы платного въезда там фактически уже есть, рассказали Москве 24 в пресс-службе столичного Дептранса.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с изданием "Абзац" ранее рассказал, что с 1 марта в Москве могут начать списывать деньги с водителей за въезд в определенные районы на личном автомобиле. Средства, с его слов, будут направлять в региональный бюджет.

В транспортном ведомстве отметили, что, согласно новому закону, в первую очередь право устанавливать свои правила заезда получит администрация федеральной территории Сириус в Сочи. Документ формирует единую правовую базу для управления транспортными потоками в подобных зонах. Для Москвы же эти нормы носят уточняющий характер.

Ранее спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что платный въезд в центр города на автомобиле неизбежно появится в перспективе. По его словам, большое количество авто повышает нагрузку на здания и дороги в историческом центре, что вызывает также нагрузку на бюджет города.

