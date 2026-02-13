Форма поиска по сайту

13 февраля, 10:43

Мэр Москвы

Собянин: в Зеленограде появится промышленно-производственный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Промышленно-производственный комплекс "Технопарк "707" планируют возвести в районе Крюково в Зеленограде. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере МАХ.

Согласно проекту, на территории объекта будут выпускать столярные изделия из сборочных единиц, включая элементы корпусной мебели, а также строительные материалы, например оконные блоки и кровлю. Также там планируется производить товары легкой промышленности.

Комплекс реализуется при поддержке города в рамках сразу трех программ: масштабного инвестиционного проекта, программы стимулирования создания рабочих мест и инвестиционного приоритетного проекта по созданию Технопарка, уточнил мэр.

Градоначальник напомнил, что инвестор получил в аренду земельный участок площадью 1,1 гектара еще в 2024 году. Сделка была подписана на 5 лет по льготной ставке – один рубль в год.

"Уже в 2025 году площадке присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы по созданию Технопарка "707", – обратил внимание глава столицы.

По его словам, в новом здании разместят 16 цехов строительной отрасли. Завершение всех работ намечено на 2027 год. Инвестор намерен вложить в проект более 2 миллиардов рублей, а также создать 300 рабочих мест.

За прошлый год в Москве появилось около 40 промышленно-производственных объектов общей площадью свыше 410 тысяч квадратных метров. Большинство сооружений построили инвесторы – более 30 зданий, площадь которых составила почти 268 тысяч квадратных метров.

Например, в Очаково-Матвеевском был возведен четырехэтажный технопарк для производства пищевых продуктов площадью более 10 тысяч квадратных метров. Там создана специальная инфраструктура для малого и среднего бизнеса, а также лаборатории пищевых исследований.

мэр Москвыэкономикагород

