13 февраля, 15:38

Экономика

Набиуллина заявила, что планы компаний по индексации зарплат стали скромнее

Фото: depositphotos/Fascinadora

Российские компании демонстрируют более сдержанные планы по индексации заработной платы по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора она также подчеркнула, что компании стали реже указывать на дефицит кадров как на ключевое ограничение в работе.

Одновременно с этим наблюдается увеличение интереса граждан к инвестициям на финансовом рынке. Глава ЦБ пояснила, что, хотя общая сберегательная активность остается высокой, происходит перераспределение предпочтений. На сегодняшний день люди начинают рассматривать не только банковские вклады, но и другие финансовые инструменты.

Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 15,5% годовых. Согласно последним данным, российская экономика демонстрирует тенденцию к восстановлению сбалансированного роста.

Хотя в январе наблюдалось заметное ускорение инфляции, вызванное комплексом причин, фундаментальные экономические показатели остались стабильными.

