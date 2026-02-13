В ЦБ заявили о необходимости более плавного снижения ключевой ставки

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно, потребуется более плавная траектория снижения ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, Центробанк рассматривал вариант сохранения ставки на прежнем уровне либо снижение на 0,5%. При этом сигнал со стороны регулятора об оценке целесообразности снижения ключевой ставки не является безусловным обязательством снижать эту ставку и не привязан жестко к конкретным заседаниям, подчеркнула она.

"Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, анализировать все данные <...> Что касается сигнала, сейчас у нас больше уверенности в том, что мы можем продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", – сказала Набиуллина.

Также глава регулятора предупредила, что, если ненефтегазовый дефицит вырастет, возможности ЦБ по снижению ключевой ставки, скорее всего, уменьшатся.

13 февраля Совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. До этого ключевая ставка составляла 16%. Согласно базовому сценарию ЦБ, средняя ключевая ставка в России в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.