Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 15:19

Экономика

В ЦБ заявили о необходимости более плавного снижения ключевой ставки

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Снижение инфляционных ожиданий будет происходить достаточно медленно, потребуется более плавная траектория снижения ставки. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, Центробанк рассматривал вариант сохранения ставки на прежнем уровне либо снижение на 0,5%. При этом сигнал со стороны регулятора об оценке целесообразности снижения ключевой ставки не является безусловным обязательством снижать эту ставку и не привязан жестко к конкретным заседаниям, подчеркнула она.

"Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, анализировать все данные <...> Что касается сигнала, сейчас у нас больше уверенности в том, что мы можем продолжить снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях", – сказала Набиуллина.

Также глава регулятора предупредила, что, если ненефтегазовый дефицит вырастет, возможности ЦБ по снижению ключевой ставки, скорее всего, уменьшатся.

13 февраля Совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15,5% годовых. До этого ключевая ставка составляла 16%. Согласно базовому сценарию ЦБ, средняя ключевая ставка в России в текущем году должна составить 13,5–14,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%.

"Деньги 24": эксперт рассказал о причине снижения ключевой ставки ЦБ

Читайте также


экономика

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика