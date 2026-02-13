Форма поиска по сайту

13 февраля, 07:16

Экономика

Внешний госдолг России составил почти 62 млрд долларов

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Внешний государственный долг России достиг 61,97 миллиарда долларов по состоянию на 1 февраля 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдолг страны превысил отметку в 60 миллиардов долларов впервые с 2006 года. Тогда в январе внешний государственный долг составлял 76,5 миллиарда долларов. При этом уже в январе 2007-го он опустился до 52 миллиардов.

Ранее в Центробанке РФ указали, что сохранение ключевой ставки на текущем повышенном уровне вплоть до марта может оказаться неоправданной мерой на фоне наблюдающегося замедления роста российской экономики.

По мнению экспертов, Банк России может снизить ключевую ставку до 15–15,5% годовых на следующем заседании, которое состоится 13 февраля. В таком случае ставки по вкладам опустятся до 13–14%.

"Деньги 24": в России зафиксировали замедление инфляции до 6,37%

