14 февраля, 14:52

Общество

Городские службы в усиленном режиме очищают Москву от снега во время оттепели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Городские службы в усиленном режиме очищают Москву от снега во время оттепели, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что были организованы мероприятия по очистке от снега тротуаров, дорог, общественных пространств и дворовых территорий. Помимо этого, ведется роторная переброска снега и вывоз снежных валов на снегоплавные пункты.

"Параллельно проводим очистку системы водоотведения, водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев, чтобы они могли быстро пропускать талую воду. В местах возможного скопления воды дежурят бригады и техника дорожных служб и инженерных компаний", – указал Бирюков.

Он напомнил, что сложные погодные условия будут сохраняться до 20 февраля включительно – снег ожидается практически ежедневно, а оттепель сменится минусовыми температурами.

В связи с этим городские службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Проводится подметание проезжей части и тротуаров, а также дворовых территорий, после чего проводится противогололедная обработка.

"Проводим очистку крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков", – подчеркнул вице-мэр.

На особом контроле – функционирование всех систем жизнеобеспечения города. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

Столичный регион начиная с 12 февраля продолжает находиться под влиянием активного циклона, принесшего снегопады. Обильные осадки, согласно прогнозам, сохранятся до вечера воскресенья, 15 февраля, с вероятностью их возобновления в понедельник, 16 февраля.

