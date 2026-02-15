Форма поиска по сайту

15 февраля, 05:44

Политика
МИД РФ: союзники Украины сделали выводы после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина – МИД РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спонсоры и союзники Украины сделали необходимые выводы и оценки после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Таким мнением поделился замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Это нападение осудили во многих странах. Наши партнеры воочию еще раз убедились в террористической сущности хунты (президента Украины Владимира. – Прим. ред.) Зеленского", – отметил дипломат, которого цитирует ТАСС.

По словам Галузина, ответные действия РФ после атаки на резиденцию Путина нанесли серьезный урон военным объектам Украины. Помимо этого, Москва ужесточила позицию на переговорах, она была доведена до участников консультаций в Абу-Даби.

Атака на резиденцию российского президента была совершена в ночь на 29 декабря. Всего украинские войска применили 91 беспилотный летательный аппарат.

Как сообщило Минобороны РФ, вражеские дроны были запущены с территории Сумской и Черниговской областей, а их путь пролегал через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

Также, по данным Воздушно-космических сил РФ, это нападение носило целенаправленный, детально спланированный характер и осуществлялось несколькими эшелонами.

США намерены выяснить обстоятельства атаки на резиденцию Владимира Путина

