Новости

Новости

29 декабря, 18:15

Политика

Киев попытался атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

Киев попытался атаковать беспилотниками государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, Украина направила 91 БПЛА, все они были уничтожены. Сведения о пострадавших и ущербе не поступали.

"Подобные безрассудные действия не останутся без ответа", – сказал Лавров, обратив внимание на то, что атака была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

Он уточнил, что объекты и время ответного удара уже определены. Переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом окончательного перехода киевского режима к политике государственного терроризма, подчеркнул глава МИД.

Ранее политолог Андрей Кортунов счел излишне оптимистичным достижение мира между Москвой и Киевом в начале 2026 года.

Он указал, что встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во Флориде продемонстрировала, что ни одна из сторон пока не готова к принципиальным изменениям позиций. Ключевые вопросы остаются несогласованными, добавил он.

Западные СМИ прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

