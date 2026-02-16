Володин оценил последствия политики ЕС в отношении трансгендеров

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Политика европейских властей по вопросам смены пола и расширения прав трансгендерных людей (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) может обернуться трагедией, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в октябре 2025 года Европейская комиссия представила стратегию, в которой обозначен курс на отказ от возрастных ограничений и обязательных медицинских требований при смене пола.

"Уже сегодня почти в 20 странах Европы их нет. Либо они минимальны. Чем это закончится – объяснять не надо. Все эти решения приведут к большой трагедии", – написал Володин в MAX.

Ранее стало известно, что из польских свидетельств о браке исключат понятия "муж" и "жена", заменив их обозначениями "первый супруг" и "второй супруг". Уточнялось, что соответствующие изменения необходимы для возможности выдачи свидетельств о браке лицам одного пола, заключившим союз в других странах и желающим легализовать его в Польше.