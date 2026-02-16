Россия вошла в пятерку крупнейших производителей картофеля в мире

Фото: 123RF.com/aryutkin

Россия заняла пятое место среди крупнейших мировых производителей картофеля по итогам 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Согласно статистике, общий объем производства картофеля в мире в 2024 году (наиболее свежие данные. – Прим. ред.) составил 390,4 миллиона тонн. Лидером стал Китай с показателем 94,8 миллиона тонн, что соответствует 24% мирового объема. Далее следуют Индия – 57,1 миллиона тонн (15%), Украина – 21,1 миллиона тонн (5,4%) и США – 19,1 миллиона тонн (4,9%).

Россия по итогам года произвела 18,4 миллиона тонн картофеля, что составляет 4,7% мирового объема. Фактически каждая 20-я тонна в мире была выращена в РФ. Белоруссия заняла 23-е место с показателем 3,1 миллиона тонн (0,8%).

Крупнейшими экспортерами картофеля в 2024 году стали Франция (3,3 миллиона тонн), Нидерланды (2,8 миллиона), Германия (2,7 миллиона), Бельгия (1,01 миллиона) и Египет (898,7 тысячи тонн).

Ранее в Минсельхозе заявили, что цены на овощи начнут снижаться в России с весны. В министерстве пояснили, что ценовая ситуация на рынке, в первую очередь с огурцами, характеризуется ярко выраженной сезонностью. Например, зимой такая продукция дорожает в связи с переходом на тепличные овощи.