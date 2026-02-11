Минсельхоз РФ спрогнозировал снижение цен на овощи с весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России цены на овощи начнут снижаться с весны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минсельхоз России.

"По мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого грунта цены на овощи будут снижаться", – добавили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что ценовая ситуация на рынке, в первую очередь на огурцы, характеризуется ярко выраженной сезонностью. Например, зимой такая продукция дорожает в связи с переходом на тепличные овощи.

При этом в настоящее время цены производителей практически на все овощи ниже, чем были год назад.

Ранее россиянам назвали среднюю стоимость продуктов для праздничного стола на Масленицу. Для приготовления блинов с популярными топпингами потребуется в среднем 487,3 рубля. С декабря 2024 по декабрь 2025 года стоимость набора выросла на 1,5% и достигла 480 рублей. При этом сами ингредиенты для выпечки подешевели на 0,9%.