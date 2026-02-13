Форма поиска по сайту

Песков заявил, что конкуренция с иностранными мессенджерами полезна для MAX

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Работа иностранных мессенджеров полезна для развития российского MAX в конкурентной среде, однако все сервисы должны соблюдать законы РФ. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я убежден, что, конечно, было бы лучше, если бы эти все компании выполняли требования российского законодательства и составляли конкуренцию нашему национальному мессенджеру. Это было бы ему на пользу", – отметил представитель Кремля.

Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram в России. В ведомстве напомнили, что функционирование соцсетей и интернет-сервисов возможно в случае размещения серверов на территории страны и обеспечения защиты персональных данных, а также защиты граждан от мошенничества и создания условий для пресечения экстремизма и терроризма.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Россия ограничивает мессенджер, чтобы заставить граждан перейти на "контролируемое государством приложение". Он также отметил, что в мире не было успешных примеров, когда "назначенные чиновниками" сервисы обретали популярность.

Между тем из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) исчез домен мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Представители сервиса назвали возможную полную блокировку мессенджера в России "шагом назад".

В Кремле назвали условия разблокировки WhatsApp

