10 февраля, 21:34

Технологии

Дуров прокомментировал замедление Telegram в России

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Россия вводит ограничения в Telegram для того, чтобы "заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение" для слежки и политической цензуры. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

"8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию – и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу", – написал он в телеграм-канале.

Дуров добавил, что большинство иранцев до сих пор предпочитают мессенджер другим приложениям. Он также подчеркнул, что Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность.

В СМИ 10 февраля появилась информация о якобы начале работ по замедлению Telegram в России. Источники утверждали, что процесс уже идет.

Данные сведения подтверждались жалобами пользователей по всей стране, их число превысило 12 тысяч. В основном россияне столкнулись с проблемами в работе оповещений, неполадками в мобильном приложении и некорректной работой сайта.

В Госдуме опровергли эти сообщения. Однако зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко напомнил, что РКН может заблокировать мессенджер в случае несоблюдения законодательства.

Спустя время в Роскомнадзоре заявили, что продолжат вводить последовательные ограничения в отношении мессенджера. Ведомство подчеркнуло, что позиция государства по функционированию социальных сетей на территории России остается неизменной.

Роскомнадзор заявил, что ограничение работы Telegram продолжится

