Дуров: Telegram скорее закроется, чем станет передавать данные о переписках

Фото: Getty Images via Corbis/AOP.Press/Manuel Blondeau

Telegram скорее закроется, чем начнет передавать данные о переписках третьим лицам, заявил основатель мессенджера Павел Дуров на странице в Х.

Он подчеркнул, что Telegram за всю свою историю не раскрыл "ни одного байта данных" о переписках.

Аналогичное заявление Дуров делал в апреле 2025 года – по его словам, в соответствии с законом Евросоюза о цифровых услугах при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать номера телефонов и IP-адреса подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщений.

Ранее предприниматель опубликовал отрывок переписки, в котором глава Meta (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Марк Цукерберг насмехается над пользователями, доверившими ему свои данные.

На скриншоте пользователь с фотографией Цукерберга интересуется у собеседника, не нужны ли ему данные "о ком-то из Гарварда", упоминая, что у него в распоряжении находятся более 4 тысяч писем, фотографий, адресов и ссылок на соцсети.

Дуров при этом подчеркнул, что единственное, что изменилось после этого разговора – это масштаб, и что владелец WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) втайне смеется на 4 миллиардами "тупиц", которые верят его заявлениям.

