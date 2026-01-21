В России против Telegram последовательно вводятся меры

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

В России последовательно вводятся меры против Telegram из-за отказа мессенджера выполнять требования по предотвращению преступлений. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

Так он прокомментировал информацию о том, что в последние дни у пользователей медленно загружаются видео.

Шейкин подчеркнул, что злоумышленники используют иностранные мессенджеры для организации и совершения террористических актов, а также для мошенничества и других преступлений, которые направлены против России и ее граждан.

При этом сенатор отметил, что поэтапные ограничения в отношении Telegram начали вводить еще в августе 2025 года. Теперь там нельзя совершать аудио- и видеозвонки, частично замедлена отправка видеофайлов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) рассказал, что в 2026 году может произойти полная блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он отмечал, что подобные меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы. Говоря о Telegram, Свинцов призывал граждан не беспокоиться за судьбу мессенджера в России – полная блокировка платформы не ожидается.

