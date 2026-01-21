Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 17:36

Технологии

В России против Telegram последовательно вводятся меры

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

В России последовательно вводятся меры против Telegram из-за отказа мессенджера выполнять требования по предотвращению преступлений. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

Так он прокомментировал информацию о том, что в последние дни у пользователей медленно загружаются видео.

Шейкин подчеркнул, что злоумышленники используют иностранные мессенджеры для организации и совершения террористических актов, а также для мошенничества и других преступлений, которые направлены против России и ее граждан.

При этом сенатор отметил, что поэтапные ограничения в отношении Telegram начали вводить еще в августе 2025 года. Теперь там нельзя совершать аудио- и видеозвонки, частично замедлена отправка видеофайлов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) рассказал, что в 2026 году может произойти полная блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он отмечал, что подобные меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованы. Говоря о Telegram, Свинцов призывал граждан не беспокоиться за судьбу мессенджера в России – полная блокировка платформы не ожидается.

Читайте также


технологии

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика