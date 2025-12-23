Форма поиска по сайту

23 декабря, 15:14

Безопасность

В Кремле заявили о снижении числа мошенничеств после блокировки звонков в мессенджерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Блокировка звонков в иностранных мессенджерах помогла снизить число случаев кибермошенничества в России. Об этом заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе заседания центрального штаба Народного фронта.

По словам Новикова, за последний год российские пенсионеры отдали мошенникам 400 миллиардов рублей. Он также добавил, что эти средства пошли в том числе на нужды ВСУ.

"Хотя благодаря тому, что блокируются с августа голосовые звонки иностранных мессенджеров, статистика этих преступлений кибермошенничества – она снижается", – приводит слова Новикова ТАСС.

В октябре в Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Telegram для противодействия преступникам. По данным надзорного ведомства, эти мессенджеры стали основными площадками для обмана и вымогательства денег у граждан. Через них россиян вовлекают в диверсионную и террористическую деятельность.

После ведомство предупредило о полной блокировке мессенджера WhatsApp, если его руководство продолжит игнорировать российское законодательство. По данным Роскомнадзора, мессенджер не выполняет требований для пресечения совершения преступлений в России.

В Роскомнадзоре рассказали об ограничениях в отношении мессенджера WhatsApp

