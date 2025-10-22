РКН: работа WhatsApp и Telegram частично ограничивается для противодействия преступникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Роскомнадзор частично ограничивает работу иностранных мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Telegram для противодействия преступникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

"Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры", – отметили в РКН.

Как пояснили в ведомстве, мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами для обмана и вымогательства денег. Кроме того, через них злоумышленники вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

При этом неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров были проигнорированы.

Ранее появилась информация, что у некоторых россиян в мессенджерах вернулась возможность аудио- и видеозвонков без VPN-сервиса. Также сообщалось, что Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России. Однако Роскомнадзор опроверг отмену ограничений.

Их ввели в августе. Тогда в РКН также подчеркнули, что иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана россиян.

Депутат Госдумы Денис Парфенов призвал сохранить возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. По его словам, множество законопослушных граждан испытывают неудобство из-за новых ограничений.