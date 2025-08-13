Роскомнадзор частично ограничил звонки в Telegram и WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор частично ограничил звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) для противодействия преступникам. Об этом заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений, иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые используются для обмана россиян. В РКН отметили, что неоднократные требования о принятии мер владельцами мессенджеров были проигнорированы.

Надзорное ведомство добавило, что никаких иных ограничений в функционал не вводится.

В свою очередь, Минцифры России заявило, что доступ к услугам звонков в WhatsApp и Telegram, ограниченный Роскомнадзором, будет восстановлен, если мессенджеры выполнят требования российских законов. Ведомство уточнило, что решение РКН может положительно повлиять на снижение числа мошеннических вызовов

Кроме того, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин заявил ТАСС, что эти мессенджеры демонстрируют полное нежелание соблюдать российские законы.

Парламентарий объяснил, что они не удаляют противоправные материалы, такие как детская порнография, экстремистские призывы или инструкции по совершению преступлений, не выполняют требования по защите персональных данных.

Ограничение звонков является необходимой мерой для защиты от телефонного и интернет-мошенничества, которые являются одними из самых массовых видов преступлений в цифровой среде. С прошлого года доля граждан, обманутых мошенниками в Telegram и WhatsApp, выросла в 3,5 раза.

"Тысячи взломанных аккаунтов, подделка номеров и личностей сотрудников банков, фишинг, кража данных – все это стало неотъемлемой частью WhatsApp", – подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что операторы МТС, "МегаФон", "Билайн" и Т2 попросили заблокировать функцию звонков в мессенджерах. По их мнению, новые правила позволят поддержать уже имеющуюся инфраструктуру сотовых сетей. Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко также отметил, что блокировка не окажет влияния на пользователей, так как у них останутся другие источники связи.

