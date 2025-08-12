Мошенники стали обманывать россиян с помощью звонков из Роскомнадзора

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники с начала 2025 года активно применяют многоэтапную схему обмана россиян со звонками от якобы службы доставки и сотрудников Роскомнадзора в мессенджерах, рассказали РИА Новости в РКН.

На первом этапе злоумышленники выдают себя за сотрудников службы доставки и просят сообщит код из СМС для "сверки данных". Затем разговор прерывается, а жертва получает сообщение от Роскомнадзора, которое якобы предостерегает от дальнейшего общения с фальшивой службой доставки.

После этого мошенники связываются с жертвой под видом сотрудников Роскомнадзора второй раз и сообщают, что персональные данные украдены. Для убедительности пострадавшего переводят на якобы сотрудников правоохранительных органов, Росфинмониторинга и ЦБ РФ. Пострадавшего вынуждают оформить кредит, а затем перевести все деньги на "безопасный счет".

Кроме того, мошенники ищут новые способы обмана и в сфере трудоустройства, объяснил в беседе с RT заместитель генерального директора одного из сервисов по поиску работы Александр Ветерков.

Он посоветовал быть внимательными, если потенциальный работодатель просит за что-то заплатить, например за оформление документов или обучение. По закону все необходимое для работы должно предоставляться бесплатно.

Также стоит быть осторожнее, если соискателю предлагают неоправданно высокую зарплату, тем более если для ее получения требуется финансовое участие. Это может оказаться финансовой пирамидой.

Ветерков также добавил, что в редких случаях злоумышленники могут попросить открыть новый банковский счет и передать им доступ к учетным данным. Компания такого требовать не должна, с помощью этого мошенники хотят получить доступ к средствам или оформить кредиты.

При поиске работы стоит отказаться от вариантов, в которых обещают "золотые горы" без официального трудоустройства.

"Не верьте обещаниям оформить вас позже, после испытательного срока. Это распространенная уловка, которая может привести к обману и невыплате заработанных средств", – предупредил специалист.

При этом необходимо быть осторожными при заполнении анкет, которые предназначены для якобы службы безопасности. Если в ней содержатся вопросы, не связанные напрямую с вакансией, данные могут собирать для передачи спамерам и другим злоумышленникам.

Перед подписанием трудового договора стоит внимательно изучить все пункты, чтобы не допустить кражи накоплений. Ветерков отметил, что участились случаи, когда в договор включают условия о переводе пенсионных накоплений в связанный с работодателем фонд. Вскоре после подписания сотрудника увольняют, оставляя без накопленных денег.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества. Автомобилисты получают штрафы от якобы ГИБДД с требованием срочной оплаты. В подобных сообщениях часто прикреплены ссылки на сайты, интерфейс которых практически полностью скопирован с официальных порталов ГИБДД. Такие страницы грозят пользователю утечкой персональных данных и реквизитов банковских карт.

Однако настоящие сообщения о штрафах не требуют срочной оплаты и перехода на сторонние сайты. Достоверную информацию о наличии штрафов можно проверить через портал "Госуслуги" или в личном кабинете на официальном сайте ГИБДД.

