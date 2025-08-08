Депутат Толмачев: мошеннические HR-менеджеры передают данные студентов спамерам

Фото: 123RF/stockbroker

Во время переписки с мошенническим HR-менеджером студент, ищущий работу, сообщает о себе данные, которые позже передаются спамерам или используются для оформления кредита, предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с RT.

По словам парламентария, злоумышленники переписываются с молодыми людьми о вакансиях в социальных сетях. В процессе общения студенты сообщают свои паспортные данные, информацию о банковских счетах и картах, на которые в дальнейшем якобы будет поступать зарплата.

При этом в другой схеме мошенники просят у потенциальных жертв предоплату за "элитные места" и вакансии. Однако в этом случае аферисты могут не только исчезнуть с деньгами, но и начать шантажировать человека тем, что он якобы финансировал терроризм, после чего начинается вымогательство более крупных сумм и шантаж.

"А еще напоминаю, что важно быть внимательными и стараться не оставлять свои данные сайтам-зеркалам популярных кадровых служб и сервисов", – подчеркнул депутат.

Толмачев призвал россиян при поиске работы использовать проверенные сайты, у которых есть много отзывов или верификация, официальные центры занятости или портал "Работа России", где можно проверить и данные потенциального нанимателя.

Более того, в этом году среди соискателей начала массово распространяться мошенническая схема с тестовыми заданиями, отмечали ранее эксперты. Ищущим работу людям присылали файлы, которые содержали "зловреды-стилеры", способные украсть с компьютера данные авторизации и пароли.

Эта схема порой предполагала копирование задания из исходных файлов или загрузку на устройство жертвы программы, которая должна была "проверить" компьютер. В обоих случаях россияне сталкивались с вредоносным программным обеспечением (ВПО).